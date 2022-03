Wattenmeer in Gefahr

Die Niederlande werden bis zum 1. Oktober nur unwesentlich mehr Gas aus dem Groningenveld fördern als geplant. Das teilte der Staatssekretär für Bergbau, Hans Vijlbrief, laut der Tageszeitung AD am Dienstag in Groningen mit. Statt dessen rückt die Gasgewinnung in der Nordsee nahe der Inseln Borkum und Schiermonnikoog wieder in den Mittelpunkt.

Die Niederlande wollen so schnell wie möglich kein Gas mehr aus Russland importieren, das bis jetzt 20 Prozent des Bedarfs deckte. Andererseits soll die Förderung im Groningenveld langsam auslaufen, auch wenn das Vorkommen bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Aber mehr Gas aus der Erde zu pumpen, ist zu gefährlich. Die Erdbeben in der Provinz Groningen nehmen seit vielen Jahren zu und werden heftiger. Nur noch 4,6 Milliarden Kubikmeter sollen bis zum 1. Oktober aus dem Groningenveld gewonnen werden. Das sind zwar 500 Millionen Kubikmeter mehr als ursprünglich geplant, aber deutlich weniger als die 7,6 Milliarden, die a...