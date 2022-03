Stütze für Sportwagenfahrer

Um den steigenden Energiepreisen beizukommen, lägen bereits mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Damit daraus ein gutes Paket geschnürt werden könne, müsse die Koalition »in den nächsten Tagen rasch zusammenkommen«, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag in Berlin. Er selbst wirbt für einen Rabatt beim Tanken.

Dadurch sollen Autofahrer entlastet werden, und Lindner zeigte sich am Donnerstag optimistisch, dass sein Vorschlag umgesetzt wird. »Ich sehe jedenfalls in der SPD viele, die dafür sind«, sagte er in der ARD-Sendung »Maischberger. Die Woche«. Vielen Pendlern könnte auf diese Weise geholfen werden, so seine Vorstellung. Doch der Vorschlag stößt auf deutliche Kritik von Experten und Sozialverbänden.

Am Donnerstag kritisierte Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), den Vorschlag. Bei einer Veranstaltung des Deutschen Klimakonsortiums (DKK) sagte er, ein solcher Vorschlag sei Gift für den Kli...