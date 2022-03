Solidarität mit Opfern der Klassenjustiz

Individuelle Straftaten, gar Gewaltakte, werden Merdan K. nicht angelastet. Doch seit Donnerstag steht der 22jährige Kurde mit deutscher Staatsangehörigkeit als Angeklagter vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart-Stammheim. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach dem Strafrechtsparagraphen 129 b. Der im September letzten Jahres verhaftete K. wird beschuldigt, seit April 2019 als »Vollkader« der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Jugendbereich tätig gewesen zu sein. Nach der Logik des »Terrorparagraphen« 129 b wird Merdan K. in Mitverantwortung für Guerillaaktionen im Mittleren Osten genommen, an denen ihm keinerlei persönliche Beteiligung unterstellt wird. Denn hier werden legale und für politisch aktive Menschen normale Betätigungen wie das Organisieren von Demonstrationen und Bildungsveranstaltungen zu terroristischen Straftaten erklärt, wenn sie im Auftrage einer von den Justizbehörden als terr...