Zweifelhaftes Angebot

Beobachter reiben sich verwundert die Augen: Am Dienstag wurde bekannt, dass ausgerechnet der in Saudi-Arabien ansässige Golfkooperationsrat (GKR) Gespräche zwischen den innerjemenitischen Konfliktparteien ausrichten will. Wie Reuters vermeldete, sollen zwischen dem 29. März und dem 7. April die Einladungen ausgesprochen werden. Sicherheitsgarantien für Vertreter der Ansarollah (»Huthis«) will demnach der Generalsekretär des in Riad ansässigen GKR, Najef Falah Mubarak Al-Hadschraf, übernehmen.

Dass einem von aktiven Kriegsbeteiligten dominierten Staatenbündnis gelingen sollte, woran die Vereinten Nationen mehrfach gescheitert sind, ist eine abwegige Vorstellung. Dies gilt um so mehr, weil selbst die UNO nicht als neutraler Vermittler akzeptiert wird. Denn sowohl 2015 als auch im vergangenen Monat hat der UN-Sicherheitsrat Resolutionen verabschiedet, die einseitig auf die Ansarollah zielen, die von der Kriegskoalition verübten Kriegsverbrechen aber vernachl...