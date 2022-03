Spielball der Hedgefonds

Was es für Folgen hat, wenn ein Großteil der Zeitungen eines Landes in der Hand eines Dutzends großer Medienkonzerne ist, zeigt gerade aufs neue das Einerlei der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg. Von Pluralität oder Objektivität kann da keine Rede sein. Dabei lassen sich die Zustände auf dem hiesigen Pressemarkt noch als fast paradiesisch bezeichnen – jedenfalls im Vergleich zu aktuellen Entwicklungen in den USA. Wie in anderen Bereichen ist die Führungsmacht der kapitalistischen Welt auch hier schon einen Schritt weiter und erlaubt einen Blick auf das, was der BRD womöglich noch bevorsteht. Unter der Überschrift »Fetter Blutsauger« schilderte die FAZ am 11. Januar, wie Zeitungsverlage in den Vereinigten Staaten zum Spielball von Hedgefonds geworden sind.

Konkret geht es um die Aktivitäten von Alden Global Capital, einem in New York ansässigen Hedgefonds, der seit der Rezession von 2009 aggressiv Lokalzeitungen aufkauft. Im Jahr 2010 habe sich der »Inve...