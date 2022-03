Die Rezeptsucherin in Speyer

SWR-Rezeptsucherin Susanne Nett ist bei Marc André de Zordo zu Gast. Der gelernte Koch ist ein Urspeyerer. In einer geräumigen Küche bringt er für die Jugendförderung im Cooking-Kids-Club Kindern das Kochen bei. Dort brutzelt er auch mit Susanne Nett ein Rezept seiner Oma: Saure Blädle. Das ist der alte Name eines Gerichts aus Kartoffeln in einer leicht säuerlichen Rahmsoße mit Essig. Dazu gibt es gebratene Schweinelende und einen Rote-Beete-Salat mit Walnüssen.

Re: Zurück nach Albanien

Im Dezember 2016 kam die albanische Familie von Jetmir Uka nach Deutschland und beantragte in Gießen vergeblich Asyl. Die Ukas mussten in ihr kleines Dorf zurück. Fünf Jahre später ist ihr Haus dank des Einsatzes der Familienmutter Emirjeta kaum wiederzuerkennen: Das brachliegende Land ums Haus hat sie kultiviert, abends klebt sie in Heimarbeit Schuhe. Das alles hat System...