Gesprengte Ketten

Als Aaron Wallace (Nicholas Pinnock) nach neuneinhalb Jahren das Gefängnis verlässt, jubeln ihm seine Mitgefangenen zu und wünschen ihm Glück. Wallace hat etwas Unmögliches vollbracht: Als ehemaliger Nachtclubbesitzer war er wegen Drogenhandels zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden – zu Unrecht. Doch statt zu resignieren, bildet er sich in Fernkursen und in der Gefängnisbibliothek fort, absolviert ein juristisches Staatsexamen, erwirbt eine Lizenz als Rechtsanwalt und erreicht schließlich die Revision seines eigenen Falls.

Das Urteil wird aufgehoben, Wallace tritt den Weg in die Freiheit an, in Zeitlupe, wie es sich für einen hochemotionalen Moment gehört. Unterlegt ist der Gang durch den Gefängniskorridor mit dem Song »Colors« der Black Pumas, einer Neo-Soul-Hymne über Vergebung und Reinwaschung: »It’s a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite ­colors.«

Wallaces Passionsweg nach draußen schließt einen schmerzlichen Ver...