Konservative in der Offensive

Perus Präsident Pedro Castillo muss sich am 28. März einem erneuten Amtsenthebungsverfahren stellen. Ein entsprechender Antrag der Opposition war am Montag (Ortszeit) im Kongress von 76 Abgeordneten – bei 41 Gegenstimmen und einer Enthaltung – angenommen worden. Um den linksgerichteten ehemaligen Landschullehrer aus dem Amt zu entfernen, müssen mindestens 87 der 130 Parlamentarier in eineinhalb Wochen dafür stimmen. Bei einem ersten Versuch, Castillo zu stürzen, waren dessen Gegner im Dezember vergangenen Jahres gescheitert.

Der frühere Gewerkschaftsführer hatte am 6. Juni 2021 als Kandidat der Linkspartei »Perú Libre« bei einer Stichwahl mit über 50,1 Prozent Zustimmung die Gegenkandidatin der Rechten, Keiko Fujimori, knapp geschlagen. Die Tochter des in Peru zu einer jahrzehntelangen Haftstrafe verurteilten Exdiktators Alberto Fujimori hatte 49,8 Prozent der Stimmen erhalten. Am 28. Juli trat Castillo sein Amt als 64. Staatsoberhaupt von Peru an. »Seitde...