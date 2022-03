Mal wieder »Aufbau Ost«

Der Jubel kennt keine Grenzen. Von einem »beispiellosen Projekt«, von »Kulturwandel« und einem »Wendepunkt« ist die Rede. Mit großer Euphorie haben Politiker in Land und Bund am Dienstag und Mittwoch auf die Ankündigung des US-Konzerns Intel reagiert, in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg rund 17 Milliarden Euro zu investieren und zwei Halbleiterfabriken zu errichten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach am Dienstag von »einem Quantensprung« für sein Bundesland und einem »wirklich gewordenen Traum«. Das Projekt werde »über Jahrzehnte hinweg die wirtschaftliche Entwicklung, das Image und die Branchenstruktur unseres Bundeslandes prägen«.

An Superlativen wie diesen ist zu erkennen, dass Intel – wie zuvor der US-Konzern Tesla in Brandenburg – auch das Bedürfnis bedient, nach Jahrzehnten einer beispiellosen Geschichte der Deindustrialisierung eine Art Schluss- und Umkehrpunkt benennen zu können. Laut Intel könnten etwa 3.000 »Hightech-Arbeits...