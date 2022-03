Teufel zeigen Nerven

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien wurde der sechste Spieltag der Primera División im Balltreten für Jungs ausgetragen, an der diese Saison sage und schreibe 28 Teams partizipieren, die in zwei Zonen zu je 14 Klubs kicken. Die ersten vier aus beiden Zonen qualifizieren sich für die Viertelfinals. Erstmals seit Corona wird auch wieder abgestiegen. Die beiden Absteiger werden nach dem sogenannten Durchschnittskoeffizienten (Promedio) ermittelt, der sich aus den Resultaten der letzten drei Jahre errechnet.

Der Club Atlético Independiente empfing im Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini von Avellaneda das Team von Central Córdoba aus Santiago del Estero. Die klar favorisierten Gastgeber gingen zwar nach der Pause in Führung, mussten aber fast postwendend den Ausgleich hinnehmen und glänzten anschließend durch die gute alte Kreativ...