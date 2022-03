In letzter Instanz

In der Schweiz hat die rassistische Kampagne gegen einen Transitplatz für ausländische Fahrende in der Gemeinde Wileroltigen Konsequenzen für die Urheber. Die beiden Jungpolitiker Nils Fiechter und Adrian Spahr von der rechten Schweizer Volkspartei (SVP) waren bereits 2018 wegen Verletzung der Rassismus-Strafnorm von der kantonalen Judikative verurteilt worden. Zweimal legten sie seitdem Rekurs gegen das Urteil ein, zweimal scheiterten sie. Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne bestätigte in der vergangenen Woche, dass es sich bei einer von den Verurteilten am 21. Februar 2018 per Facebook verbreiteten Illustration, die Fahrende mit Dreck und Kriminalität assoziiert, um »Rassendiskriminierung« handelt.

Spahr und Fiechter wurden je zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, einer zu 30 Tagessätzen à 160 Franken (rund 156 Euro), der andere zu 30 Tagessätzen à 120 Franken (rund 117 Euro). Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Zusätzlich müssen die beiden di...