Zum Inhalt dieser Ausgabe | Plötzlich frei Pierre Deason-Tomory Mittwoch, 8. März Im Umfeld viele infiziert, die geboostert, einige richtig krank. Ich offenbar unansteckbar, eigentlich unverschämt. In der Nacht um vier Bett unter mir zusammengekracht. Urteil: AfD darf beobachtet und mit Spitzeln und Agentenlohn aufgerüstet werden. Wird später beim Verbotsverfahren als Begründung herangezogen, warum Partei nicht verboten werden kann (»Staatsnähe«). 2021 waren erstmals, seitdem die Deutschen von den Bäumen heruntergefallen sind, mehr als die Hälfte von ihnen keine amtlichen Christen. Donnerstag, 10. März Bericht in der jW: BRD hat wegen 100-Milliarden-Scholz die dritthöchsten Militärausgaben weltweit, nach USA und China. Joachim Gauck: »Wir können auch einmal frieren für die Freiheit.« Diese Präsidentenbronze mit Sitzheizung unterm Arsch hat recht, und totaler Krieg ist kürzester Krieg. – Yachten russischer Oligarchen beschlagnahmt oder auf der Flucht. Klasse, weitermachen, wo sind die Schaluppen von Elon Musk and Friends?...

