Pöstenyi, Prager, Neuhaus

Ein achtzehnjähriger tanzender ungarischer Wildfang wirbelte 1960 zuerst das Meininger Theaterpublikum auf, und nach einem Zwischenspiel in Dresden war Emöke Pöstenyi – so heißt die in Budapest aufgewachsene Tänzerin – am Berliner Friedrichstadtpalast zu erleben. In Berlin spielte sie 1962 auch ihre erste kleine Filmrolle neben Eberhard Cohrs. Schon 1963 holte man sie zum Adlershofer Fernsehballett, das von da an ihre künstlerische Heimat wurde. Besonders populär wurde die Tänzerin, als sie in den sechziger und siebziger Jahren mit der gebürtigen Wienerin Susan Baker (die eigentlich Bäcker heißt) das Tanzduo »Emöke & Susan« bildete. Emöke (oder Emma, wie sie ihr Mann Wolfgang Kohlhaase liebevoll nennt) merkte bald, dass sie mehr konnte. Sie entwickelte sich ab 1978 zu einer einfallsreichen Choreographin sowohl beim Fernsehballett (dessen künstlerische Leiterin sie wurde) als auch im Friedrichstadtpalast und den Berliner Opernhäusern. Ihr g...