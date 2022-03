Die Sorgen des Westens

Es ist rührend, wie sehr man sich im Westen um Zustand und Entwicklung der Demokratie in dem kleinen nordafrikanischen Land Tunesien kümmert, von dem mit einem geglückten Tyrannensturz jener »arabische Frühling« ausging, der vor zehn Jahren die Region verändern wollte. So widmete beispielsweise die Agentur Reuters am 9. März dem amtierenden tunesischen Präsidenten Kais Saied einen langen Artikel, in dem sie kritisch dessen Versuch kommentiert, durch eine landesweite Internetbefragung die Meinung der Bevölkerung über die Grundsätze einer neuen Verfassung zu erheben. Reuters verweist auf die dünne Basis dieser noch zwei Wochen währenden Volksbefragung, hat daran bisher doch nur eine Viertelmillion der zwölf Millionen umfassenden Bevölkerung teilgenommen.

Die Kommentatoren der Befragung vergessen jedoch zu erwähnen, dass nur die Wahlberechtigten entscheiden können, dass etwa zehn Prozent der Bevölkerung Analphabeten sind und dass der Internetzugang in Tunesie...