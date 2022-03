Wehrbeauftragte als Werbebeauftragte

Früher beklagten Wehrbeauftragte bei der Vorstellung ihres Jahresberichts Schikanen durch Vorgesetzte oder Fälle von Diskriminierung bei der Bundeswehr. Dafür wurde das Amt geschaffen: Grundrechte von Soldatinnen und Soldaten zu schützen. Doch in Zeiten einer in der Nachkriegsgeschichte beispiellosen Aufrüstungsplanung ist das offenbar passé. Bei der Vorstellung des Jahresberichts am Dienstag in Berlin trat die aktuelle Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), wie eine Werbebeauftragte der Bundeswehr auf. Geradezu euphorisiert stimmte sie eine Lobeshymne auf die Truppe an, begrüßte nachdrücklich das geplante Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro und warf sich für die Ausrüstung in die Bresche.

Das Jahr 2021 sei das »Jahr der Bundeswehr« gewesen, behauptete Högl. Von der Amtshilfe in Sachen Corona bis zur Evakuierung von Afghanen im Oktober sei die Truppe da gewesen, »wo sie gebraucht wurde«, habe jeweils »Grandioses« geleistet. »Gerade in d...