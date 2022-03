Russland, China oder USA

Die Arabische Liga (AL) hatte sich zum Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine zurückhaltend geäußert. Deutlich fiel dagegen ihre Kritik an Israel aus, das versucht, sich im Ukraine-Konflikt als Vermittler zu betätigen. Die AL-Außenminister forderten bei einem Treffen am 9. März in Kairo den Internationalen Strafgerichtshof auf, Ermittlungen gegen Israel wegen Kriegsverbrechen einzuleiten. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Zahlreiche Untersuchungen belegten, dass Israel eine Politik der Apartheid gegen die Palästinenser praktiziere, heißt es in der AL-Resolution. Genannt werden Untersuchungen von Amnesty International und Human Rights Watch. Die israelische Politik sei rassistisch und verletzte grundlegende Freiheits- und Menschenrechte, verhindere politische Betätigung, beschränke die Wirtschaft und enteigne Land der Palästinenser.

Die internationale Gemeinschaft müsse Palästina unterstützen, damit es alle seine Ressourcen ...