Torchancen nach Bourdieu

Die Währung des Fußballsports sind bekanntlich Punkte und Tore. Auf Basis derer wird ab- und zusammengerechnet, erst sie machen die vielen Begegnungen an variablen Orten und zu unterschiedlicher Zeit kommensurabel. Geht es um die Nachbetrachtung eines spezifischen Spiels, müht man sich meist darum, genauer hinzuschauen. In den Niederungen des Erwachsenenfußballs, also auf Kreisklassenniveau, dominiert dann, wenn es darum geht, die Entstehung von Sieg und Niederlage kausal zu ergründen, neben der beliebten Redewendung, die Einstellung habe wahlweise gestimmt oder gefehlt, häufig das Aufzählen und Aufrechnen von vergebenen oder genutzten Torchancen. Sie stellen quasi im Vergleich zu Punkten und Toren die nächsttiefere Kausalitätsebene dar. Je weiter nach oben man dabei im hierarchisierten Klassensystem der Ligen und Wettbewerbe schaut, desto komplexer und differenzierter werden die Erklärungsversuche, und e...