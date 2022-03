Alles fließt

Vier völlig unterschiedliche Bücher über Flüsse. Zunächst das von Gabriele Riedle und Viktor Jerofejew: »Fluss« (1998). Es handelt sich dabei um die Flüsse Wolga, Rhein, Ganges, Mississippi und Niger, die das Liebespaar als Lustreise befuhr. Riedle besorgte das Geld: Sie und Jerofejew veröffentlichten dafür über jede einzelne Flussfahrt eine Art Dialog. Man erfährt nicht viel über die Flüsse und ihre Umgebung. Statt dessen geistreiche Gedanken, die den beiden an Deck und in ihrer Kajüte einfielen. »Ich liebe die Flüsse, die flinken Schlangen des Lebens. Ich liebe ihre silbrige Haut.« – »Ein Russe und eine Deutsche bereisen fünf Flüsse, aber die Welten, die sie vorfinden, sind uferlos und scheinen verzaubert. Ein Roman in zwei Stimmen über eine abenteuerliche Expedition«, heißt es im Klappentext. Riedle brachte das Buch zunächst auf deutsch heraus, als Jerofejew die russische Ausgabe besorgte, waren darin gemeinerweise nur noch seine Monologe übrig.

