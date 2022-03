Fragezeichen bleiben

Wenn diese Nachricht wahr wäre, würde im Nahen Osten eine brisante militärische Eskalation drohen. Aber vorläufig spricht alles dafür, dass sie falsch ist. Die »Islamischen Revolutionsgarden« des Iran – englisch abgekürzt IRGC – ließen am Sonntag die Meldung verbreiten, sie hätten in den frühen Morgenstunden mehrere Ziele in Erbil, der Hauptstadt der halbautonomen kurdischen Region des Irak, angegriffen. Darunter hätten sich auch zwei Ausbildungszentren des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad befunden. Mehrere Israelis seien getötet worden. Die Operation stelle eine Antwort auf einen Luftangriff gegen die syrische Hauptstadt Damaskus am Montag vor einer Woche dar. Bei diesem sollen, wie die IRGC schon damals mitteilte, zwei Offiziere der IRGC getötet worden sein, deren Namen ehrend genannt wurden.

Bestätigt ist an dieser Meldung – vor allem durch das kurdische Innenministerium –, dass tatsächlich zwölf Raketen in Erbil einschlugen. Zie...