»Flügel«-Mann trägt wieder Robe

Was das sächsische Justizministerium nach eigenem Bekunden zu verhindern versuchte, ist am Montag Realität geworden: Der AfD-Rechtsaußen Jens Maier ist in den Staatsdienst zurückgekehrt. Der aus Bremen stammende, seit 1991 in Sachsen lebende Richter, der von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag saß, trat am Morgen seinen Dienst am Amtsgericht Dippoldiswalde an. Das bestätigte der Direktor des Gerichts, Rainer Aradei-Odenkirchen, dem Evangelischen Pressedienst. Maier werde »für allgemeine zivilrichterliche Angelegenheiten« sowie »auch für Nachlasssachen und kleine Nebengebiete zuständig« sein.

Nach hitziger Debatte hatte das Landesjustizministerium Mitte Februar einen Plan präsentiert, mit dem eine Rückkehr Maiers, der dem – offiziell aufgelösten – völkisch-nationalistischen »Flügel« der AfD zugerechnet wird, verhindert werden sollte. Demnach sol...