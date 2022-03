Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ulbrichts Fanal Vorabdruck. Warenproduktion in der »sozialistischen Produktionsweise«. Zum Umgang mit Widersprüchen in der DDR-Literatur zur politischen Ökonomie Helmut Dunkhase In diesen Tagen erscheint im Kölner Papyrossa Verlag von Helmut Dunkhase der Band »Plädoyer für Planwirtschaft. Vom Umgang mit Widersprüchen in DDR, Sowjetunion und VR China«. Wie veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag einen Auszug aus dem ersten Kapitel. (jW) Der VII. Parteitag der SED im April 1967 hatte das strategische Ziel formuliert, das entwickelte System des Sozialismus zu gestalten und auf diesem Weg den Sozialismus zu vollenden. Walter Ulbrichts Ausführungen dazu anlässlich der internationalen Session »100 Jahre ›Das Kapital‹« können mit Fug und Recht als offizielle Interpretation der Parteitagsbeschlüsse gewertet werden. Der Sozialismus wurde zu einer qualitativ neuen, »relativ selbstständige(n) sozialökonomische(n) Formation in der histori­schen Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus im Weltmaßstab« erklärt, die »sich auf eigener Grundlage entwickelt«. »Die Gesetzmäßigkeiten und Kategorien der so...

