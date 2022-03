Blick nach Osten

An der östlichsten Grenze Österreichs, an der Einmündung der March in die Donau, erhebt sich oberhalb der Hainburger Tabakfabrik ein vierhundert Meter hoher Kalkstock. Der mit seinem schrägen Plateau ungewöhnlich geformte Berg trägt noch deutliche Spuren der keltisch-römischen Zeitenwende – Grabungen stießen auf Überreste einer bedeutenden Siedlung, die auf die große Flussbiegung der Donau blickte.

Grolls betagter Renault 5 hatte die steilen Serpentinen auf den Gipfel mit heftigem Motorgeklingel gemeistert. Vom Parkplatz waren der Dozent und er ein Stück zu einem Felsabbruch gegangen, Schautafeln informierten dort über die Länder des Ostens. Der Blick reichte weit ins Dreiländereck Ungarn, Slowakei, Österreich hinein; die Burg von Bratislava und das dunkle Band der Donau waren gut zu erkennen.

Zum Dozenten gewandt sagte Herr Groll dann mit einer ausholenden Geste: »Hier haben wir also die Porta Hungarica, die Ungarische Pforte. Dort am Fuß der Burgruine Dev...