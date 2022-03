Zweiter Anlauf

Wenn er wiedergewählt wird, soll es eine der »Prioritäten« seines nächsten Mandats werden: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will den Sozialabbau weiter vorantreiben und das Renteneintrittsalter von 62 auf 65 Jahre erhöhen. Das kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal am Donnerstag im Interview mit dem Radiosender RTL an. »Wir werden bei der kommenden Präsidentschaftswahl eine Wahl über unsere Gesellschaftsform haben«, erklärte Attal. »Wollen wir weiter Sozialleistungen für die Franzosen finanzieren? (…) Wir sagen ja. Wollen wir das durch Steuererhöhungen bezahlen? Nein. Also müssen wir mehr arbeiten«, so Macrons Sprecher. Vorbilder in der EU seien Deutschland, Italien, Spanien oder die Niederlande, wo das Renteneintrittsalter bereits bei 65 Jahre oder mehr liege.

Die Ankündigung von Attal kommt wenig überraschend. In seinem »Brief an die Franzosen« vom vergangenen Donnerstag, mit dem Macron seine Kandidatur zur Wiederwahl offiziell bekanntgab, ...