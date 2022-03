Erdbebengefahr, und wenn schon

Am Mittwoch hat die niederländische Tageszeitung Het Parool gefordert, aufgrund der »turmhohen Gaspreise« drastische Maßnahmen bezüglich der »bedenklichen Gasimporte aus Russland« zu ergreifen. Ihr Vorschlag: Das Groningenveld, das größte Erdgasfeld in Europa, soll – anders als geplant – in Betrieb gehalten werden. Dabei demonstrierten noch vor wenigen Wochen Zehntausende in der niederländischen Provinz Groningen für ein Aus der Gasförderung in der Region. Sie waren die ständigen Erdbeben leid, die aufgrund der Ausbeutung auftraten und bereits Hunderte Häuser beschädigt haben.

Nun zeigt eine aktuelle Umfrage von Enigma Research unter den Einwohnerinnen und Einwohnern in und um die Provinz herum einen bemerkenswerten Stimmungsumschwung. Demnach sprachen sich 61 Prozent für die weitere Förderung aus, um kein Erdgas aus Russland importieren zu müssen. »Das Groningenveld, das noch etwas mehr als 500 Milliarden Kubikmeter Gas enthält, ist aufgrund der hohen Gas...