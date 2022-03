Ausnahme fürs Militär

Baufällige Schulen, unterfinanzierte Krankenhäuser, marode Straßen: Der Investitionsstau in der BRD ist riesig. Allein für Schulen fehlen derzeit rund 46,5 Milliarden Euro, so eine Hochrechnung der staatlichen Förderbank KfW. Trotzdem: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant laut einem Bericht des Spiegel vom Freitag für das kommende Jahr eine Neuverschuldung des Bundes von lediglich neun Milliarden Euro. Damit würden die Vorgaben der verfassungsrechtlich verankerten »Schuldenbremse« nach Jahren der coronabedingten Ausnahmen 2023 wieder eingehalten. Für die Jahre danach soll sich die Neuverschuldung zwischen zehn und zwölf Milliarden Euro einpendeln, so das Magazin, das sich auf die Eckpunkte für den Etatplan des kommenden Jahres bezieht, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen soll.

