Freibrief für rechte Gewalt

Mit einem fragwürdigen Urteil hat das Kölner Landgericht am Freitag den Bonner AfD-Jungpolitiker Felix Alexander Cassel freigesprochen. Der 25jährige hatte im April 2019 nach einer AfD-Wahlkampfveranstaltung im Kölner Stadtteil Kalk einen 33jährigen Gegendemonstranten angefahren und dabei auf die Motorhaube seines Mietwagens gehoben. Wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Unfallflucht war Cassel im vergangenen Sommer vom Kölner Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dieses Urteil hat die 7. Kleine Strafkammer unter Vorsitz von Thomas Beenken nun aufgehoben. »Wir müssen davon ausgehen, dass es die Absicht des Nebenklägers war, dem Angeklagten die Weiterfahrt zu blockieren«, sagte Beenken. Diese Blockade habe den Tatbestand der »Nötigung« erfüllt, wogegen dem Angeklagten »Notwehr« zugestanden habe. Würde dieses Urteil rechtskräftig, so Nebenklageanwalt Eberhar...