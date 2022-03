Richtung Autoritarismus

Der Ukraine-Krieg hat die sozialen Konflikte und Kämpfe in Großbritannien nicht zum Schweigen gebracht, auch wenn manche Akteure das wollen. So nutzt Labour-Parteichef Keir Starmer den Krieg, um die uneingeschränkte Loyalität seiner Partei zur NATO unter Beweis zu stellen. Während er in den vergangenen Tagen britische Truppen in Estland besuchte, verbot er seinen Abgeordneten unter Androhung des Parteiausschlusses jede kritische Äußerung zur NATO. Das führte bereits dazu, dass elf Abgeordnete, darunter der ehemalige wirtschaftspolitische Sprecher John McDonnell, ihre Unterschrift unter eine friedenspolitische Stellungnahme der »Stop the War Coalition« zurückgezogen haben, weil sie der NATO eine Mitverantwortung für den Krieg zuschreibt, den russ...