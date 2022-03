Dem Tod ausgeliefert

Hat die nordirische Polizei bewusst weggeschaut, als die Untergrundorganisation Irish Republican Army (IRA) einen hochrangigen britischen Agenten in ihren Reihen erschoss? Auf diese Frage will die Familie von Denis Donaldson eine Antwort bekommen. Der 2006 von der IRA ermordete Donaldson war über drei Jahrzehnte lang ein einflussreiches Mitglied der Organisation sowie der Partei Sinn Féin, bis er 2005 als Spitzel enttarnt wurde.

Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Polizeiombudsfrau Marie Anderson hätten die Einsatzkräfte zwar nicht für die Sicherheit Donaldsons gesorgt – seine Erschießung wäre aber auch so schwer zu verhindern gewesen. Sie sprach laut BBC von »Fehlern«, die die nordirische Polizei PSNI nach Bekanntwerden von Donaldsons Aufenthaltsort begangen habe. So sei zwei Wochen vor der Tat ein Interview mit ihm im Boulevardblatt Sunday World erschienen, das auch ein Foto seines Hauses enthielt – dem Familiencottage in einer abgelege...