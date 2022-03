Vorteil für Establishment

Die beiden Termine stehen seit langem fest: Gewählt wird der neue Präsident oder die Präsidentin in zwei Wahldurchgängen am 10. und am 24. April. Erreicht er oder sie schon bei der ersten Abstimmung mehr als 50 Prozent, fällt die zweite weg. Das gilt auch diesmal als ausgeschlossen. Entscheidend wird also die Stimmabgabe im zweiten Durchgang sein. Favorit ist der aktuelle Staatschef Emmanuel Macron.

Um als Kandidat zugelassen zu werden, verlangt das Wahlrecht sogenannte Patenschaften, französisch »Parrainages«. Mindestens 500 gewählte Mandatsträger – Bürgermeister, Stadträte, Senatoren oder Parlamentsabgeordnete – müssen mit ihrer Unterschrift für den Bewerber und dessen Treue zur Verfassung geradestehen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen für unbekannte Frauen oder Männer, die an dieser angeblich »demokratischen und freien« Wahl als Aktive mitmachen wollen. Das System bevorteilt das Establishment – und auch hier nicht immer nach einigermaßen gerechten u...