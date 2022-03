Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Man kann nicht alles haben Als unerbittlichste Scheidungsanwältin von Graz hat sich Brigitte Fiedler den Spitznamen »Krokodil« verdient. Sie fällt aber aus sämtlichen steirischen Wolken, als ihre Tochter Anna Hochzeitspläne schmiedet. Ausgerechnet den Rockstar Richie hat sich Anna als Bräutigam ausgeguckt. Das passt Brigitte ganz und gar nicht – denn vor geraumer Zeit war sie selbst mit der Musikerlegende liiert. A 2021. Mit Fritz Karl. Arte, 20.15 Uhr Krieg der Welten Teil eins der BBC-Romanverfilmung, basierend auf dem Sci-Fi-Epos von H. G. Wells. Lange hat sich eine außerirdische Zivilisation im verborgenen auf genau diesen Moment vorbereitet – die Invasion der Erde! Vom Mars aus schicken die Aliens hochentwickelte Kampfmaschinen, um die Menschheit auszulöschen. GB 2019. Tele 5, 20.15 Uhr Bhagwan in Köln Eine Stadt wird rot Lange bevor die Querdenker in aller Munde ware...

Artikel-Länge: 2721 Zeichen

