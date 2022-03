Weg vom Stoff

US-Präsident Joseph Biden hat am Dienstag eine Anordnung (Executive Order) unterzeichnet, die den Import von Gütern des russischen Energiesektors und neue Investitionen in diesen Sektor verbieten. Entsprechende Verbote waren schon länger im Gespräch, waren aber hauptsächlich von starken Kräften in beiden Kongressparteien vorgebracht worden. Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, solche Ideen noch zurückgewiesen. Ein Importverbot würde die ohnehin schon außergewöhnlich hohen Preise von Erdöl und Erdgas noch weiter nach oben treiben, warnte sie. Außerdem kämen aus Russland nur zehn Prozent der US-amerikanischen Erdöleinfuhr.

Ein weiterer Grund für Bidens Zögern war anscheinend die Tatsache, dass eine Reihe europäischer Staaten, die weit mehr als die USA russische Energieträger einführen, sich eindeutig gegen ein Importverbot ausgesprochen haben. Geführt wird dieses Lager von der deutschen Regierung. »Die...