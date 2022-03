Erfolge für BJP

Den Regionalwahlen in Indien, deren vorläufige Ergebnisse am Donnerstag bekanntwurden, wird eine große Bedeutung für die Landespolitik zugeschrieben – insbesondere derjenigen im Unionsstaat Uttar Pradesh. In Indiens bevölkerungsreichstem Unionsstaat hatte sich die Abstimmung über fünf Runden erstreckt. Mehr als 200 Millionen Menschen leben in Uttar Pradesh – ein wichtiger Gradmesser für die 2024 geplante Parlamentswahl also, bei der sich die Regierung des rechten Premiers Narendra Modi zur Wiederwahl stellen will. Auch in den Unionsstaaten Punjab, Manipur, Uttarakhand und Goa wurden die Regionalparlamente für die kommenden fünf Jahre gewählt.

Modis hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) konnte sich laut den vorläufigen Ergebnissen in Uttar Pradesh klar als dominierende Kraft behaupten, auch wenn sie gegenüber 2017 deutliche Einbußen hinnehmen musste. Damals hatte sie 325 der 403 Mandate geholt, nun muss sie sich mit voraussichtlich 265 Sitzen ...