Funke schmeißt hin

Der Ukraine-Krieg kam Mathias Döpfner offenbar wie gerufen. Für den Axel-Springer-Vorstandschef scheint er die Gelegenheit zu sein, den harten Hund zu geben und so von den Streitigkeiten um seine Person im Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) abzulenken. In einem Kommentar in Bild am Freitag forderte Döpfner, der seit Monaten immer wieder mit wirren Äußerungen auffällt, unter der Überschrift »Die NATO muss jetzt handeln« allen Ernstes ein Eingreifen des Kriegsbündnisses in der Ukraine. Seine schräge Argumentation: Wenn Russland die Ukraine erobere, weil der Westen keinen militärischen Widerstand geleistet habe, würden die Chinesen Taiwan annektieren. Frankreich, England, Deutschland und die USA müssten daher »als Allianz der Freiheit Putins mörderisches Treiben mit ihren Truppen und Waffen in Kiew« beenden. Alles andere sei Kapitulation.

Das war sogar der erzreaktionären Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zuviel. »Von allen guten Geistern ve...