Zum Inhalt dieser Ausgabe | Attacke am Frauentag Guatemalas Parlament beschließt Verschärfung von Abtreibungsverbot Frederic Schnatterer Mehr Symbolik geht kaum: Am Dienstag (Ortszeit), dem Internationalen Frauenkampftag, hat die guatemaltekische Parlamentsmehrheit deutlich gemacht, was sie vom Selbstbestimmungsrecht von Frauen und anderen hält. Während auf den Straßen mehrerer Städte des zentralamerikanischen Landes Tausende für Gleichberechtigung demonstrierten, beschlossen 101 der insgesamt 160 Kongressabgeordneten eine deutliche Verschärfung des ohnehin schon restriktiven Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen. Demnach sollen Frauen, die »die Abtreibung verursachen oder einwilligen, dass eine andere Person sie verursacht«, für zehn Jahre ins Gefängnis gesteckt werden. Bish...

