Raserei an der Zapfsäule

Angesichts der anhaltenden Preisrallye an den Energie- und Rohstoffmärkten werden Rufe nach weiteren Entlastungen der Verbraucher laut. Das am Mittwoch vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Gesetzespaket mit steuerlichen Maßnahmen hält der Sozialverband VDK »in keiner Weise für ausreichend«, um der aktuellen Lage gerecht zu werden. In einer Medienmitteilung forderte Verbandspräsidentin Verena Bentele unter anderem eine Erhöhung des Grundfreibetrags auf mindestens 12.800 Euro. Die Regierung will den Satz rückwirkend zum 1. Januar um lediglich 363 Euro auf 10.347 Euro anheben. Die Opposition verlangt derweil ein Entgegenkommen der Ampelkoalition bei den Benzinkosten.

Die Regierung »muss hier eingreifen«, äußerte sich die agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Ina Latendorf, am Mittwoch per Presseerklärung. »Bleibt alles so, wie es ist, sind in diesem Jahr Steuermehreinnahmen von 1,4 Milliarden Euro aufgrund der hohen Energiepreise zu...