In Richtung Dedollarisierung

Förderprogramme für die Hightechindustrie, Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur: All dies treibt den Profit, und es stärkt die US-Wirtschaft in der scharfen Konkurrenz mit China. Es hat aber, darauf wies zu Wochenbeginn ein Onlinebeitrag der US-Zeitschrift Foreign Affairs hin, noch eine weitere, für die globale Macht der USA wichtige Funktion – und das hat mit dem US-Dollar zu tun.

Der Dollar, konstatieren die Autorin und der Autor, ist von hoher Bedeutung, will Washington »die Grundlage der hegemonialen Macht der USA bewahren«. Die zentrale Stellung des Dollars in der Weltwirtschaft gerät allerdings seit geraumer Zeit in Gefahr. Das liegt zum einen daran, dass andere Wirtschaftsmächte mit ihren Währungen immer stärker werden, zum einen die EU mit dem Euro, zum anderen China mit dem Yuan. Es kommt hinzu, dass die zahllosen Sanktionen, die Washington gegen immer mehr Staaten verhängt – aktuell vor allem gegen Ru...