Furcht vor Frieden

Freitag, 4. März

Gefechte nahe der AKW-Anlage Saporischschja wurden gemeldet, ein Gebäude ging in Flammen auf. Ist wohl noch einmal gut gegangen. Das fehlte noch nach Klimakatastrophe, Corona und Krieg: die atomare Verwüstung.

Samstag, 5. März

Ein neues Gesetz der russischen Duma bedroht »falsche« Kriegsberichterstattung mit Gefängnis, unerwünschte Sender wurden geschlossen. Schon vor Kriegsausbruch waren in der Ukraine russlandfreundliche Fernsehstationen abgeschaltet und missliebige Journalisten verhaftet worden, nun gibt es in beiden Staaten keine nennenswerten oppositionellen Medien mehr. Genauso wenig wie in Belarus, Polen und Ungarn. Es muss etwas Ansteckendes sein.

Ich bekam am Nachmittag eine Nachricht von einem engen Freund, er hat heute seine Mutter verloren. Ellen. Sie ist großartig, ich kenne sie gut, habe oft mit ihr in der Bar getrunken, geraucht und geredet, sie kann mich trotz ihres fortgeschrittenen Alters locker unter den Tisch saufen und is...