Vorwurf der Spionage für Russland

Der spanische Journalist Pablo González, der unter anderem als freier Mitarbeiter für den privaten TV-Sender La Sexta sowie die linke Onlinezeitung Público arbeitet, sitzt seit Montag vergangener Woche in Polen in Isolationshaft. Am vergangenen Donnerstag teilte sein Anwalt Gonzalo Boye per Kurznachrichtendienst Twitter mit, González werde von den polnischen Behörden vorgeworfen, ein Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU zu sein. Aus diesem Grund sei entschieden worden, ihn präventiv für drei Monate in Haft zu behalten.

Zuletzt hatte González von der polnisch-ukrainischen Grenze zur Lage der Geflüchteten berichtet. Am 28. Februar wurde er dort von Beamten des polnischen Inlandsgeheimdienstes ABW festgenommen, von denen er in ein Gefängnis in der Stadt Rzeszow gebracht wurde. Laut Boye wurde er als González’ Anwalt vom spanischen Konsulat in Krakow darüber informiert, dass Polen seinem Mandanten vorwirft, »in geheimdienstliche Aktivitäten ein...