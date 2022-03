Zum Inhalt dieser Ausgabe | 40 Jahre Arbeit reichen nicht Zahl der Rentner, die auf Grundsicherung angewiesen sind, hat sich seit 2003 verdoppelt Bernd Müller Die Altersarmut hat in Deutschland einen neuen Rekord erreicht. Im September des letzten Jahres bezogen 579.095 Rentner Grundsicherung im Alter. Das ergab laut Funke-Mediengruppe eine Datenabfrage der Fraktion von Die Linke im Bundestag beim Statistischen Bundesamt. Das sei der höchste Wert seit fast zwei Jahrzehnten, berichteten die Zeitungen am Dienstag. Seit 2003 hat sich die Zahl der Rentner verdoppelt, die auf Sozialhilfe oder Hartz IV angewiesen sind. Damals waren 257.734 Rentner auf staatliche Transferleistungen angewiesen, um überhaupt das offizielle Existenzminimum zur Verfügung zu haben. Von Altersarmut besonders betroffen sind Frauen. Ihre Zahl liegt seit fast zwei Jahrzehnten konstant über jener der Männer, wie es weiter hieß. Im vergangenen September waren demnach 321.745 Frauen auf die Grundsicherung im Alter angewiesen, und sie machten damit einen Anteil von 56 Prozent von allen Betroffenen aus. Zugleich zeige sich, dass seit einigen Jahren au...

Artikel-Länge: 3364 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen