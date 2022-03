Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wo die Löwen brüllen Gabriele Damtew Wie man mit halbvollem Magen auf dem Platz Präsenz zeigt, bewies Lauterns Stürmer Terrence Boyd. Erst am Samstag morgen war er, der zuvor an Covid-19 erkrankt gewesen war, negativ getestet worden. Boyd fuhr der Mannschaft hinterher – nach Osnabrück. Wie wichtig diese Hauruckaktion war, zeigte sich nach dem Ausfall von René Klingenburg (schwere Gehirnerschütterung). Neun Minuten später nagelte Boyd die »butterweiche Flanke« (O-Ton Boyd) von Daniel Hanslik ins Osnabrücker Tor zum 1:0-Endstand. Den Sieg widmete der gerade Genesene seinem verletzten Mannschaftskollegen. »Ein wichtiger Sieg gegen den direkten Konkurrenten«, befand FCK-Trainer Marco Antwerpen, zumal sein Team unter der Woche im Nachholspiel gegen 1860 München mit 1:2 verloren hatte. Lautern bleibt zweiter. Überraschung: Die im Rahmen des Aufstiegskampfes bereits abgeschriebenen Münchner Löwen brüllen...

Artikel-Länge: 2704 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen