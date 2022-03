Der Mann am Kinderbett

Etwas Sensationelles hatte sich im März des Jahres 1949 in der westfälischen Stadt Herford zugetragen: Ein seit frühen Jahren schwerbehindertes Kind stand nach Monaten im Bett erstmals wieder auf, nach zwei Wochen bewegte es sich ohne Hilfe frei im Haus, bald darauf verkündeten die Eltern, ihr Junge sei geheilt. Kein Medikament und keine Operation hatte ihn von seinem Leid erlöst – es war ein Mann, ein rätselhafter Besucher am Kinderbett. Bruno Gröning hieß er, sein Name sollte bald darauf große Bekanntheit erreichen. Dabei deutete wenig in seiner Biographie darauf hin, dass der Gelegenheitsarbeiter es zu Berühmtheit bringen würde. Gröning war Exsoldat, Ex-NSDAP-Mitglied, Ostvertriebener, seine Biographie ähnelte der von Millionen Deutschen der Nachkriegszeit. Und doch war er anders, und diese Andersartigkeit brachte die Öffentlichkeit in Wallung. Gröning tourte bald als Wunderheiler durch die junge Bundesrepublik, und wo er auftauchte, erwarteten ihn Tau...