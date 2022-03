Der eigenen Verbrechen bewusst

Bei der Abstimmung in der UN-Generalversammlung vergangenen Mittwoch zur Ukraine gab es nicht nur viele Ja- und wenige Neinstimmen sowie eine Reihe Enthaltungen, sondern auch ein paar Länder, deren Vertreter gar nicht erst anwesend waren, darunter Israel und Marokko. Was das nordafrikanische Königreich angeht, so zitiert die Nachrichtenseite Yabiladi eine »Quelle aus der Diplomatie, die anonym bleiben will«: Rabat wolle sich aus der Angelegenheit heraushalten und vermeiden, den »Zorn einer der beiden Parteien« zu erregen. Denn das könnte unangenehme Konsequenzen haben. Schließlich handelt es sich bei Marokko um ein Land, das genau das getan hat und tut, was die Mehrheit in der UNO gerade Russland vorwirft: Es führt Krieg in einem in Teilen besetzten Land, das ihm nicht gehört: der Westsahara. Es schießt wahllos auf alles, was sich bewegt, neuerdings auch mit Drohnen, so ein Vorwurf, während Widerstand und Opposition im Innern mit Repressionen unterdrückt ...