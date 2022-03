Milliarden für »Souveränität«

Die Bundesregierung gibt vor, es beim Klimaschutz eilig zu haben. In den nächsten Jahren will sie dafür nun tief in die Tasche greifen: Bis 2026 sollen rund 200 Milliarden Euro investiert werden. Diese Summe nannte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Sonntag abend in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. Zuvor hatte sich Lindner mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) in Haushaltsberatungen auf diese Summe geeinigt. »Ich gehe davon aus, dass wir bis 2026 etwa 200 Milliarden Euro für Klimaschutz, Ladeinfrastruktur, Wasserstofftechnologie, die Modernisierung der Industrie, auch die Abschaffung der EEG-Umlage, um die Menschen zu entlasten, vorsehen werden«, sagte der FDP-Chef.

Mit diesen Mitteln soll nicht nur der Klimaschutz in der BRD vorangebracht, sondern es soll auch die Energieversorgung sichergestellt werden. Es sei dringender denn je, sagte Habeck der Nachrichtenagentur Reuters am Montag, dass die Bundesregierung in »u...