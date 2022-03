Zwischen Krieg, Krise und Reformen

Überschattet vom Krieg in der Ukraine und konfrontiert mit zahlreichen Skandalen sowie einer beispiellosen Austrittswelle von Gläubigen, sind am Montag die deutschen katholischen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung im oberfränkischen Wallfahrtsort Bad Staffelstein zusammengekommen. Auf der Eröffnungspressekonferenz am Nachmittag nahm der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Limburger Bischof Georg Bätzing, zunächst Stellung zu Russlands Angriff auf die Ukraine, der ein »ungerechter Überfall« sei. Angesichts der steigenden Zahl von in Deutschland ankommenden Kriegsflüchtlingen kündigte Bätzing »höchste Solidarität« an.

Die Kirchenvolksbewegung »Wir sind Kirche« erhöhte angesichts der kircheninternen Baustellen am Montag in einer Mitteilung gleich den Druck. Die Bischöfe sollten »den wegweisenden Beschlüssen des Synodalen Weges« Folge leisten. So sollten die Bischöfe ihre »Selbstbindung an diese Beschlüsse« erklären, »solange es kirc...