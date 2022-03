Der Kipphardt-Effekt

Heinar Kipphardt, geboren am 8. März 1922, hat schon als junger Mann Gedichte geschrieben. Als Schriftsteller ausgerechnet in der Nazidiktatur debütieren wollte er nicht, statt dessen studierte er Medizin. Von seinen Arbeiten vor 1945 ist nicht viel erhalten und nichts veröffentlicht, lediglich aus Briefen an seine erste Frau Lore ist einiges bekannt. Die Gedichte dieses Soldaten haben allerdings mit dem späteren Autor, wie wir ihn kennen, kaum etwas gemein, und lassen auch nicht den Ort, an dem sie entstanden sind, die Ostfront, erkennen – was man eben so schreibt, wenn man die Neuromantiker der Jahrhundertwende gelesen hat, Chinoiserien, Rilke und Trakl, eine zeittypische Mischung mit Schwänen am Jadeteich und »mohndunklem Schlaftrunk«, die »Blütenblätter blau verwirrt«. In dem frühen autobiographischen Text »300 Zeilen Leben« (1953) beschreibt Kipphardt als eine Art Erweckungserlebnis, dass er in einem verlassenen Haus bei Woronesch zwei Bücher von Len...