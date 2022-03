Kriminell günstig – In Leipzig verkauft die Polizei konfiszierte Fahrräder

In der Fahrradstadt Leipzig gibt es einen neuen Anbieter auf dem Markt. Wer günstige Gebrauchträder kaufen möchte, kann das bei verschiedenen gemeinnützigen Vereinen tun. Noch preiswerter ist es, diese Zwischenhändler zu umgehen und direkt beim größten Einzelhändler der Stadt vorstellig zu werden: bei der Leipziger Polizei.

Nun ist diese Adresse längst kein Geheimtip mehr. Seit 2019 weiß auch der Generalstaatsanwalt in Dresden von den Geschäftspraktiken der Polizisten. In etwa 200 Fällen wird ermittelt, weil die Polizisten ihre Ware angeblich aus der Asservatenkammer beziehen. Aber nach inzwischen rund 50 Freisprüchen darf man davon ausgehen, dass auch die Richter an günstigen Fahrrädern Gefallen gefunden haben.

Ganz offiziell ist die Geschichte natürlich nicht. Die Polizei ist immerhin nicht als Gewerbetreibende registriert. Deshalb kann si...