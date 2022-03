Der Mann mit der Schweinemütze

Eine Schweinemütze, erstanden am Silvestertag in der legendären Trafik Nellhiebel in der Triester Siedlung, die mit einem wahrlich beeindruckenden Schweinesortiment aufwarten konnte, ist zum Markenzeichen des Grazer Stadtschreibers geworden. Das kam so: Zum Jahreswechsel erwachte überraschend Medieninteresse an dem am Schloßberg residierenden Autor. Vermutlich mangelte es angesichts eines kurz nach dem Lockdown noch immer darniederliegenden Kulturlebens – auch die Omikronhysterie war zu dem Zeitpunkt bereits im Anschwellen – schlicht an geeigneten Themen. Also kündigte ein Kulturredakteur der Steirerkrone seinen Besuch im Cerrini-Schlössl an. Die nicht zu Unrecht berüchtigte Boulevardzeitung übertrifft seltsamerweise in der Qualität ihrer Kulturberichterstattung häufig die – nur zum Teil zu recht – als seriöser geltenden Blätter. Als ob in Bild plötzlich eine ernstzunehmende Buchbesprechung oder Konzertkritik zu lesen wäre – unvorstellbar! Der Journalist ...