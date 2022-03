»Zeitenwende« in Europa

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind nicht abzusehen. Auf europäischer Ebene zeichnet sich aber bereits eine Zeit beispielloser Aufrüstung ab. Den Anstoß dafür gab die BRD am Sonntag vergangener Woche, als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von einer »Zeitenwende« sprach und ankündigte, im laufenden Jahr ein einmaliges »Sondervermögen« für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro bereitzustellen. Außerdem würde die Ampelregierung die jährlichen Rüstungsausgaben dauerhaft auf »mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts« (BIP) hochfahren, so Scholz. Damit würde die BRD der NATO-Zielmarke gerecht werden und in diesem Jahr – gerechnet an den Ausgaben – zur drittgrößten Militärmacht weltweit aufsteigen.

Die anderen EU-Länder werden sehr wahrscheinlich bald nachziehen. Brüssel hat nicht zuletzt deshalb schon signalisiert, dass die Schuldenregel 2023 noch ausgesetzt bleiben könnte. Tonangebend bei dieser Rüstungsorgie ist neben Berlin Paris. So kündi...