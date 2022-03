Zum Inhalt dieser Ausgabe | Krisenprofiteure des Tages: Die Sackler-Familie David Maiwald Kennen Sie die Sackler-Familie? Die Eigentümer des US-Pharmaunternehmens Purdue brachten in den 90er Jahren das Opioid Oxycontin auf den Markt. Wie bei anderen Opioiden bestand auch bei diesem eine erhöhte Suchtgefahr. Purdue spielte das Suchtpotential aber mit Hilfe einer Marketingkampagne herunter. Es bezahlte Ärzte und Wissenschaftler für Forschungsarbeiten, um Besorgnisse über Opioidabhängigkeiten zu zerstreuen, und setzte darauf, die Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte zu verändern. Das Medikament überschwemmte den Markt, verschaffte Purdue Milliardeneinna...

