Richtiger Schritt

Trotz weiterhin verschärfter Sanktionen haben die USA in der vergangenen Woche angekündigt, dass ihre Botschaft in Havanna den Betrieb wieder aufnehmen und Dienstleistungen anbieten wird. Wie der Geschäftsträger der diplomatischen Vertretung, Timothy Zúñiga-Brown, am Donnerstag erklärte, soll zunächst damit begonnen werden, »schrittweise und unbegrenzt« Visa auszustellen. Laut der spanischen Agentur Efe versicherte der US-Vertreter, dass die Entscheidung dazu diene, »das diplomatische Engagement und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu erleichtern«. Einen Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Kubanern, die versuchen, US-Hoheitsgebiet zu erreichen, habe der Diplomat zurückgewiesen. Während Washington kein konkretes Datum nannte, begrüßte der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez die Ankündigung am Freitag bereits als »Schritt in die richtige Richtung«.

Mit dieser Entscheidung wird zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joseph ...